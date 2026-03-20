Devlet Bahçeli'ye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

Merhum Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaretinin ardından vakıf genel merkezine geçen Bahçeli, burada gençlerle bir araya gelip anlamlı hediyeler kabul ederken, koleksiyonundaki klasik arabalarına atıfta bulunarak yaptığı espriyle neşeli anlar yaşattı. Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Bahçeli'ye, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de hediye edildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay 1" ve "Göktay 2" adını verdi.

"ALAYINI SİLİP ATINIZ": BAHÇELİ'DEN ARABA ESPRİSİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tay biliyorsunuz önemli, Orta Asya'dan buralara kadar gelirken... Atın küçüğüne tay denir. Buraya kadar geldikten sonra adı 'Göktay' olsun, güzel bir isim değil mi? Uludağ olabilir ama Uludağ'a çıkacak hali yok gibi geldi. Kar kışta nasıl gidecek? Göktay olsun, arkadaşlarımız da uygun bulurlarsa." ifadelerini kullandı.

Her iki prototipi de beğenen Bahçeli, "Garajda 19 tane orijinal araba var, alayını silip attınız."diyerek espri yaptı.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.