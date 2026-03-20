Diyabet ve hemofili ilaçları da listede: SGK 36 ilacı geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında 27’si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı; hemofili, diyabet, enfeksiyon ve bağışıklık hastalıkları başta olmak üzere birçok alanda hastaların tedaviye erişimi genişletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, SGK'nin 36 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettiğini duyurdu. (Haberin fotoğrafı Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

İŞTE KAPSAM DAHİLİNDEKİ ALANLAR

SıraTedavi Alanı / İlaç Kategorisi
1Hemofili
2Kan Ürünü
3Alerji Aşısı
4Diyabet
5Enfeksiyon
6Enzim Eksikliği
7Bağışıklık Hastalıkları

