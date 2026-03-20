Ümraniye Sıddık sokakta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars36 spor kulübü oyuncusu futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"ifadelerine yer verildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.