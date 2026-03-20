Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek ve çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gitti.

Çeşitli temaslarda bulunmaya devam eden Başkan Erdoğan'ın, bir diğer durağı da Rize Valiliği oldu.

Başkan Erdoğan, valilik makamında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.