27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 47 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev FETÖ operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 77 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 47 kişi tutuklandı
  • İçişleri Bakanlığı koordinesinde FETÖ operasyonları kapsamında Türkiye genelinde 27 ilde 77 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları tespit edildi.
  • Gözaltına alınan 77 şüpheliden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 23 şüpheliye adli kontrol uygulandı.
  • Operasyonlar Ankara, İzmir, Eskişehir ve İstanbul dahil 27 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.
  • Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan kişiler de yer aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında, Türkiye genelinde 27 ilde düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 77 şüpheli yakalandı.

27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 47 kişi tutuklandı-2

BYLOCK VE ANKESÖR TAKİBİ

Operasyonun ayrıntılarına göre:

Yakalanan şahısların örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurdukları tespit edildi.

47 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara, İzmir, Eskişehir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 47'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 47 kişi tutuklandı-3

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNANLAR DA VAR

Operasyon kapsamında yakalananlar arasında, haklarında daha önceden kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan isimlerin de olduğu bildirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."ifadelerine yer verildi.

