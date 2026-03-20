İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında, Türkiye genelinde 27 ilde düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 77 şüpheli yakalandı.

Ankara , İzmir, Eskişehir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 47'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan şahısların örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurdukları tespit edildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNANLAR DA VAR

Operasyon kapsamında yakalananlar arasında, haklarında daha önceden kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan isimlerin de olduğu bildirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."ifadelerine yer verildi.