Devlet Bahçeli’den bayram mesajı: Gönüller birleşsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bayramların kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği özel günler olduğunu vurgulayan Bahçeli, dargınlıkların son bulmasını temenni ederek tüm vatandaşların ve gönül coğrafyasındaki soydaşların bayramını kutladı.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Bahçeli'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının ardından idrak edilen bayramın, milletin dayanışma ve kardeşlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı dönemlerden biri olduğunu belirtti.

"DARGINLIKLAR SON BULSUN" MESAJI

Bayramların kırgınlıkların giderildiği, gönüllerin birleştiği özel zamanlar olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SOYDAŞLARA BAYRAM TEBRİĞİ

Bahçeli, mesajında ayrıca gönül coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşayan soydaşlara ve din kardeşlerine huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar dileyerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından eriştiğimiz bayram, milletimizin asırlardır yaşattığı dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürüdür. Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gönül ve kültür havzamızın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

