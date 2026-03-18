İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir hafta içinde 73 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 958 şüpheliden 475'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1544 EKİP GÖREV ALDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 1.544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 73 ili kapsayan operasyonlarda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı.
958 ŞÜPHELİDEN 475'İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 958 şüpheliden adliyeye sevk edilen 475'i tutuklanırken, 119 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin titizlikle devam ettiğini bildirdi.