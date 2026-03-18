Operasyonlarda 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki çalışmalarda 1.544 ekip ve 3 bin 982 personel görev aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir hafta içinde 73 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 958 şüpheliden 475'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



73 ili kapsayan operasyonlarda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyaya aittir.)



1544 EKİP GÖREV ALDI



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 1.544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 73 ili kapsayan operasyonlarda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı.





958 ŞÜPHELİDEN 475'İ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan 958 şüpheliden adliyeye sevk edilen 475'i tutuklanırken, 119 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin titizlikle devam ettiğini bildirdi.



