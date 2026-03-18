73 ilde zehir operasyonu: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında yakalanan 958 şüpheliden 475’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ai haber özet
  • İçişleri Bakanlığı koordinesinde 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Operasyonlarda gözaltına alınan 958 şüpheliden 475'i tutuklandı, 119 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki çalışmalarda 1.544 ekip ve 3 bin 982 personel görev aldı.
  • Operasyonlarda 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

73 ili kapsayan operasyonlarda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyaya aittir.)

1544 EKİP GÖREV ALDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 1.544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 73 ili kapsayan operasyonlarda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı.

958 ŞÜPHELİDEN 475'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 958 şüpheliden adliyeye sevk edilen 475'i tutuklanırken, 119 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin titizlikle devam ettiğini bildirdi.

