TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmanın milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabet olduğunu vurguladı.

Terör devleti İsrail, Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı bir gece olarak görülen Kadir Gecesi'nin arifesinde Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadetleri engellemesini kınadı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.



İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."