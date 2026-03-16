AK Parti'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi: Namazı engellemek barbarlıktır | "Ortak mücadele" çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı. Çelik, "Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı. AK Parti, insanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini duyurdu.

  • İsrail, Kadir Gecesi arifesinde Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların namaz kılmasını engellemesini kınadı.
  • Ömer Çelik, Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemenin barbarlık olduğunu ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmanın milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırı olduğunu ifade etti.
  • Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabet olduğunu vurguladı.

Terör devleti İsrail, Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı bir gece olarak görülen Kadir Gecesi'nin arifesinde Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı.

AK Parti'den Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e çok sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadetleri engellemesini kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."

SİYONİST REJİMİN BARBARLIĞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabettir. Bu hakikati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkını elinden alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

