Mescid-i Aksa'da İsrail mezalimi: Ramazanın son cumasını engellediler

İsrail, İran’a yönelik saldırıları gerekçe göstererek ramazan ayının son cuma namazında da Mescid-i Aksa’nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu. 28 Şubat’tan bu yana devam eden kısıtlamalar nedeniyle yüz binlerce kişi Harem-i Şerif’e giremezken namazlar Kudüs sokaklarında ve Aksa kapılarında kılındı. Türkiye dahil 8 ülkenin sert tepki gösterdiği yasaklar, Kıyamet Kilisesi gibi diğer kutsal mekanları da kapsayarak bölgedeki dini özgürlükleri tamamen engelledi.

  • İsrail, 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'yı ibadete kapalı tutarak ramazan ayının son cumasında da Müslümanların cuma namazı kılmasına izin vermedi.
  • İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını gerekçe göstererek Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor.
  • Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı.
  • Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasını kınadı.
  • İsrail'in kısıtlamaları Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi dahil diğer dini mekanları da kapsıyor.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını gerekçe göstererek, ramazan ayının son cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

28 ŞUBAT'TAN BU YANA KAPILAR KAPALI

Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tutan İsrail makamları, ramazanın dördüncü ve son cumasında da Müslümanların Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermedi.

KUDÜS SOKAKLARI SECCADELERLE DOLDU

Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını bahane ederek Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor. 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca güvenlik görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanları bulunuyor. Bu kişiler namaz vakitlerinde ezan okuyup namazları kılıyor.

Normal şartlarda ramazanın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı.

SEKİZ ÜLKEDEN ORTAK KINAMA

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.

İSRAİL'İN KISITLAMALARI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

