Mahkeme, terör suçlarının kamu görevine engel teşkil ettiğini ve görevden uzaklaştırmanın geçici bir tedbir olarak uygulanabileceğini vurguladı.

Esenyurt Belediye Başkanı iken hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in açtığı davada karar çıktı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Özer'in görevden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/162302 soruşturma numaralı dosyasında, Ahmet Özer hakkında " PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti.

MAHKEME "HUKUKA AYKIRILIK YOK" DEDİ

Mahkeme değerlendirmesinde, davacı tarafından isnat edilen suçun görevle ilgili olmadığı yönündeki iddiaya yer verilmekle birlikte, terör örgütü üyeliği suçunun niteliği ve kamu görevine etkisi dikkate alındığında bunun kamu görevine engel teşkil eden ağır suçlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Kararda ayrıca, belediye başkanları hakkında terör suçlarına ilişkin ciddi iddiaların bulunması halinde soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için görevden uzaklaştırmanın geçici bir tedbir olarak uygulanabileceği ifade edildi. Bu kapsamda belediye başkan vekili görevlendirilmesine ilişkin işlemin de hukuka uygun olduğu belirtildi.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Ahmet Özer'in açtığı davada "davanın reddine" hükmetti.