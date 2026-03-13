CANLI YAYIN
Geri

Bursa merkezli bahis operasyonu! 2 şirkete kayyum atandı 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev "Paymix" operasyonunda yeni bir safhaya geçildi. Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı desteği sağladığı tespit edilen Pentech Bilişim ve Beluza Yazılım şirketlerine TMSF kayyum olarak atanırken, Bursa merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen tüm mal varlıklarına el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa merkezli bahis operasyonu! 2 şirkete kayyum atandı 8 gözaltı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Paymix operasyonunda Pentech Bilişim Teknolojileri'nin yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı tespit edildi ve şirkete TMSF kayyumu atandı.
  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 13 Mart 2026'da Bursa merkezli operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri şirketine de TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.
  • Mahkeme, suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

Yasa dışı bahis dünyasına altyapı sağlayan dev şebeke, İstanbul merkezli Paymix operasyonuyla çökertildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma siber ekipleri, Pentech Bilişim'in tüm dijital verilerine el koyarken, şirketin finansal musluklarını kesmek adına TMSF kayyumu görevlendirildi.

Bursa merkezli eş zamanlı baskınlarla suç ağının önemli isimleri tek tek yakalanırken, operasyon sadece kişileri değil, illegal bahis trafiğinin akışını sağlayan devasa yazılım sistemlerini de hedef aldı.

Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon

Yasa dışı bahis sitelerine altayapı sağlayan Pentech Bilişim'e operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafı DHA'ya aittir.)

BURSA MERKEZLİ ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, 13 Mart 2026 sabahı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis organizasyonlarında aktif rol aldığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru teşkil eden materyal ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun kapsamı sadece Pentech Bilişim ile sınırlı kalmadı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, süreçle bağlantılı olduğu tespit edilen Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri şirketine de TMSF kayyumu atandı. Mahkeme ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlığı değerlerine el konulması kararı vererek şebekenin finansal ağını kesti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen detaylı incelemeler ve toplanan deliller neticesinde, 13 Mart'ta, Pentech Bilişim'le bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis eylemlerine iştiraki tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılmış, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne de TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 10 adet taşınmaz, 5 adet araç ile şüphelilerin banka hesaplarına el konulmuştur."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler