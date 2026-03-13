Bursa merkezli eş zamanlı baskınlarla suç ağının önemli isimleri tek tek yakalanırken, operasyon sadece kişileri değil, illegal bahis trafiğinin akışını sağlayan devasa yazılım sistemlerini de hedef aldı.

Yasa dışı bahis sitelerine altayapı sağlayan Pentech Bilişim'e operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafı DHA'ya aittir.)

BURSA MERKEZLİ ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, 13 Mart 2026 sabahı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis organizasyonlarında aktif rol aldığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru teşkil eden materyal ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun kapsamı sadece Pentech Bilişim ile sınırlı kalmadı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, süreçle bağlantılı olduğu tespit edilen Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri şirketine de TMSF kayyumu atandı. Mahkeme ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlığı değerlerine el konulması kararı vererek şebekenin finansal ağını kesti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen detaylı incelemeler ve toplanan deliller neticesinde, 13 Mart'ta, Pentech Bilişim'le bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis eylemlerine iştiraki tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılmış, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne de TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 10 adet taşınmaz, 5 adet araç ile şüphelilerin banka hesaplarına el konulmuştur."