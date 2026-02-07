Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 başkomiser ve 2 polis memuru, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan saldırıda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Trabzonspor'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı olayında ihmalleri olduğu gerekçesiyle 1 başkomiser ve 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Trabzonspor’un takım otobüsüne taşlı saldırı olayında 3 polis açığa alındı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında 7 Şubat'taki deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsüne Tekkeköy ilçesinde maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. S.A. emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Diğer 5 şüpheli ise ertesi gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 POLİS AÇIĞA ALINDI

Yürütülen soruşturmada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 1 başkomiser ve 2 polis memuru, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.