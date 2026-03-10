GENEL KURULDA DAHA ÖNCE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

12 Ekim 2023 tarihinde, Dışişleri Bakanı Fidan, kapalı oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, 16 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

8 Ekim 2024 tarihinde Genel Kurul'da yapılan kapalı oturumda, Fidan ve Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapalı oturumda milletvekillerine bilgiler aktarmıştı.

10 Mart 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD-İsrail-İran savaşı gündemiyle toplandı. Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler kapalı oturumda savaşın Türkiye'ye etkileri üzerine sunum yaptı.