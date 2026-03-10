CANLI YAYIN
Meclis'te kapılar kilitlendi tutanaklar mühürlendi! Savaş gündemli kapalı oturum hareketliliği | 10 yıllık sır

TBMM Genel Kurulu'nda ABD-İsrail-İran savaşının Türkiye'ye etkileri gündemiyle yapılan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de sunum yaptığı kapalı oturumun tutanakları mühürlendi. Mühürleme işlemi için bir kez daha kapalı oturuma geçildi. Dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarılmasının ardından kapılar kilitlendi. Öte yandan kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Meclis'te kapılar kilitlendi tutanaklar mühürlendi! Savaş gündemli kapalı oturum hareketliliği | 10 yıllık sır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu uluslararası anlaşma tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ KAPILAR KİLİTLENDİ

Başkan Vekili Buldan, 10 Mart'ta, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye'ye etkileri gündemiyle yapılan kapalı oturum tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu.

Kapalı oturum nedeniyle genel kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Ayrıca, Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi.

TUTANAKLAR MÜHÜRLENDİ

Yaklaşık 10 dakika süren oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirdiği kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.

Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.

10 YIL SONRA YAYIMLANABİLECEK

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

GENEL KURULDA DAHA ÖNCE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

12 Ekim 2023 tarihinde, Dışişleri Bakanı Fidan, kapalı oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, 16 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

8 Ekim 2024 tarihinde Genel Kurul'da yapılan kapalı oturumda, Fidan ve Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapalı oturumda milletvekillerine bilgiler aktarmıştı.

10 Mart 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD-İsrail-İran savaşı gündemiyle toplandı. Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler kapalı oturumda savaşın Türkiye'ye etkileri üzerine sunum yaptı.

