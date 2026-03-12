Benzer denetimler Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da gerçekleştirildi.

Bazı sürücüler durdurulduklarında ihlal yapmadıklarını öne sürerek itiraz etti ancak kamera kayıtları sonrası ceza kesildi.

Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan onlarca motosiklet ve otomobil sürücüsü durduruldu.

Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de eş zamanlı yapılan denetimlerde taralı alan üzerinden ilerleyen araçlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu sabah saatlerinde, usulsüz şerit kullanımı ve taralı alan ihlallerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye noktalarında eş zamanlı olarak dron havalandırdı. Özellikle trafiğin kilitlendiği katılım noktalarında diğer sürücülerin hakkını gasp ederek taralı alan üzerinden ilerleyen araçlar, havadan saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da taralı alan ihlali uygulaması yapıldı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

ÜMRANİYE VE EYÜPSULTAN'DA SIKI TAKİP

Denetimin en yoğun olduğu noktalardan biri Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı oldu. Burada emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan onlarca motosiklet ve otomobil sürücüsü, uygulama noktasındaki ekiplerce tek tek durduruldu. Benzer görüntüler Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da yaşandı.

"İHLAL YAPMADIM" DİYEREK İTİRAZ ETTİLER

Uygulama sırasında ilginç anlar da yaşandı. Dron kameraları tarafından görüntülenen bazı sürücüler, durdurulduklarında taralı alan ihlali yapmadıklarını öne sürerek ekiplere uzun süre itiraz etti. Ancak yapılan kontrollerin ve kamera kayıtlarının ardından kurallara uymayan tüm sürücülere ilgili trafik kanunu maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

İstanbul’da dron destekli denetim: Taralı alan ihlali yapanlara ceza yağdı

Taralı Alan (Yol Bölümü): Karayollarında trafik akışını düzenlemek, kavşak giriş-çıkışlarını belirlemek veya güvenli görüş alanını korumak amacıyla çizilen, araçların girmesinin yasak olduğu çizgili alanlardır.