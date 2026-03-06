Yürürlüğe giren yeni Trafik Ceza Kanunu'na göre araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak.
HABERİ DUYAN KOŞTU
İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak. Yeni düzenleme çerçevesinde ceza yememek için Trabzon'da sürücüler, plakalarını değiştirmek için plaka basım atölyelerine akın etti.
Atölyeler önünde uzun kuyruklar oluştu.
APP plakalarla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Adem Uludüz, "APP plakadan dolayı burada bulunuyoruz. APP plakalarıyla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendim. Plakadaki yazıların kalın olması standartlara uygun değilmiş. Trafik kurallarındaki ve trafik kanunundaki standartlara uygun olmadığından dolayı 140 bin TL'ye kadar para cezası var. Şu anda işlemlerimi yaptım. Notere paramızı ödedik, plaka için de bankaya para yatırdık. Şimdi bekliyoruz"diye konuştu.
Sürücülerden Mehmet Bahadır, aracının plakasını söküp teslim ettiğini belirterek, "10 yıl önce aldığım aracımın plakasının geçerli olmadığını söylüyorlar. Muayenelerden geçen, trafik cezası almayan araca bugün 'Plakanız geçerli değil, yeniden plaka satın alacaksınız' deniliyor. İşlemi yapmadığımız takdirde 140 bin TL ceza kesileceği söyleniyor. Biz de aracımızın plakalarını söküp teslim ettik. Şimdi kuyrukta bekliyoruz; 10 yıllık arabamıza yeniden plaka almak için sıra bekliyoruz"dedi.
Recep Yenigün, APP plakadan dolayı sırada beklediğini belirterek, "APP plakadan dolayı burada sıradayız. Plakayı da şoförler odasından almıştık" derken, Ali Kamen ise, "Plakaları değiştiriyoruz. Yazıları kalın olduğu için değiştirileceği söylendi. Değiştirmezseniz 145 bin TL cezası var denildi"diye konuştu.
APP PLAKA CEZASI NE KADAR?
Sahte Plaka Kullananlara 140 Bin Lira Ceza. Başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.
APP PLAKALAR NASIL AYIRT EDİLİR?
APP plakalar, harf ve rakamları kalın, belirgin ve çıkıntılı bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, estetik açıdan dikkat çekici olmasının yanı sıra, okunabilirliği de artırır. Standart plakalar ise daha düz ve sade bir tasarımdan oluşur. Özellikle internet üzerinden kolayca temin edilebilen bu plakalar, üzerinde bulunan sahte mühürler ve taklit karekodlar nedeniyle büyük risk taşıyor. Yetkili kurumlar, bu tür plakaları kullanan araç sahiplerinin hem yüksek para cezalarıyla hem de hukuki süreçlerle karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Görsel ve teknik farklarla kolayca ayırt edilebilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlığı ile dikkat çeker. APP plaka fiyatları, standart modellere göre daha yüksektir ve bu maliyet, cezalarla katlanır.