Bakan, iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Gürlek, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit iddialarıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını belirten Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."