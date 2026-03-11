MEHMET AKİF ERSOY'A ÖZEL MÜRACAAT Ancak ilana çok sayıda başvuru olsa da dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı yazması konusunda ricada bulunduğunu Meclis kürsüsünden şu sözlerle duyurdu: "Vekalet yapmış olduğu tedkikatta fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmed Akif Beyefendi'ye müracaat ettim. Ve kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri çok asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye vadedilmiştir halbuki bunu kendi isimlerine takrib etmek arzusunda bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini izhar ettiler. Ben şahsen müracaat ettim, lazım gelen tedabiri alırız ve icab eden ilanı yaparız dedim. Bu şartla büyük dini şairimiz bize fevkalade nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle beraber nazar-ı tedkikinize arz edeceğiz."

MECLİS'TE AYAKTA ALKIŞLANAN SATIRLAR Tanrıöver, Ersoy ile yaptığı konuşmayı anlattıktan sonra Ersoy'un gönderdiği İstiklal Marşı'nı kürsüden okudu. Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin hürriyet mücadelesi için kaleme aldığı "İstiklal Marşı", ilk kez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı 1'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın ilk çalışma günü olan 1 Mart 1921'deki birleşimde milletvekillerinin takdirine sunuldu. İstiklal Marşı ilk okunduğu tarihten 11 gün sonra, 12 Mart 1921'de yeniden Meclis gündemine geldi. Tanrıöver, Kurtuluş Savaşı'nın uzun süredir devam ettiğini söyleyerek, bunu ifade etmek üzere yazılmış olan şiirlerin ne kadar erken kabul edilirse o kadar faydalı olacağını söyledi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA KABUL VE "İNŞALLAH" SEDALARI Görüşmelerde, İstiklal Marşı'nın Meclis'te mi kabul edileceği yoksa başka bir seçici heyetin mi görevlendirileceği de tartışıldı. Milletvekillerinin çoğunluğu, kararı Meclis'in vermesi gerektiği görüşünü paylaştı. Ardından İstiklal Marşı için konulan ödül nedeniyle bazı milletvekilleri eleştirilerini dile getirdi. Tanrıöver, eleştiriler üzerine, şairlerin para ödülü nedeniyle şiirlerini göndermediğini, yıllardır ülkenin durumunu anlatan şiirler yazdığını belirtti.

12 Mart'ta Meclis'te İstiklal Marşı üzerine görüşmeler devam etti. Kimi milletvekilleri İstiklal Marşı seçimi için erken olduğunu, ülkenin koşullarının buna uygun olmadığını ifade etti. Çankırı Milletvekili Mehmed Tevfik Durlanık, "Eğer tercih lazım geliyorsa Akif Bey'in şiiri gayet güzel yazılmıştır." görüşünü dile getirdi. Konuşmaların ardından çok sayıda milletvekili, Mehmet Akif Ersoy'a ait İstiklal Marşı'nın kabulünü teklif etti. Reisi Sani (Meclis'in ikinci başkanı) Adnan Adıvar, İstiklal Marşı'nı oylamaya sundu ve İstiklal Marşı, "ekseriyet-i azime (büyük çoğunluk)" ile kabul edildi.