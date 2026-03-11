Ankut, Çağlayan Adliyesi'ndeki bir duruşma sonrası yaptığı basın açıklaması nedeniyle gece saat 02.00 sularında evinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Çağlayan Adliyesi'ndeki bir duruşmanın ardından yapılan basın açıklamasıyla gündeme gelen süreçte, Ankut hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Nurullah Efe Ankut'un geçmişte karıştığı bir olay da yeniden gündeme geldi. 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ankut ve oğlu Hikmet Efe, o dönem tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi, oğlu Hikmet Efe hakkında ise imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar vermişti.