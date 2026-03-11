Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün Çağlayan Adliyesi'ndeki bir duruşmanın ardından yapılan basın açıklamasıyla gündeme gelen süreçte, Ankut hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla işlem başlatıldı.
Gece saat 02.00 sularında evinden gözaltına alınan Ankut, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün saat 12.00'de Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ankut, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İLK VUKUATI DEĞİL
Nurullah Efe Ankut'un geçmişte karıştığı bir olay da yeniden gündeme geldi. 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ankut ve oğlu Hikmet Efe, o dönem tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
Hakimlik, Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi, oğlu Hikmet Efe hakkında ise imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar vermişti.