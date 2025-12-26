PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. Kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda "yolsuzluk" iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyenin 2023 yılında açık ihale usulü ile yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli "Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi" ihalesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenip teslim alınarak, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Türk Telekom
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
VEPARA'ya kara para operasyonu! 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
D&R KİTAP
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ödüller sahiplerini bulacak
İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı