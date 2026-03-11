CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Ekrem İmamoğlu cephesinden skandal provokasyon: Devlete “darbeci” ithamı

Hakkındaki yolsuzluk ve casusluk dosyalarıyla adalet önünde hesap veren CHP’li tutuklu Ekrem İmamoğlu cephesinden, milli iradeyi ve hukuk devletini hedef alan skandal bir provokasyon geldi. İmamoğlu’nun sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kirli ağları deşifre eden operasyonları hedef alarak devleti “darbeci” olarak itham etti. Paylaşımda, Başkan Erdoğan hedef alınırken, operasyonları yürüten eski başsavcı için “siyasetçi görünümlü” ifadeleri kullanıldı. Skandal paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hesap hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi:
CHP'li Ekrem İmamoğlu cephesinden skandal provokasyon: Devlete “darbeci” ithamı

Hakkındaki yolsuzluk ve casusluk dosyaları kabarık olan ve adalete hesap veren Ekrem İmamoğlu cephesinden, milli iradeyi ve hukuk devletini hedef alan kirli bir provokasyon geldi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu cephesinden skandal provokasyon: Devlete “darbeci” ithamı-2

DEVLETE "DARBECİ" İTHAMINDA BULUNDULAR

CHP'li tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan paylaşımda, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB içindeki kirli ağları deşifre eden operasyonlar için "19 Mart darbecileri" ifadesi kullanıldı.

19 Mart'ta ne oldu?

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu cephesinden skandal provokasyon: Devlete “darbeci” ithamı-3

BAŞKAN ERDOĞAN'I VE YARGIYI HEDEF ALDILAR
Paylaşımda, devam eden hukuki süreçle ilgili olarak doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı suçlanarak, "Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır" denildi. Ayrıca operasyonları yürüten ve şu an Bakanlık görevinde bulunan eski Başsavcı için"siyasetçi görünümlü"ifadesi kullanılarak yargı bağımsızlığına saldırıldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu cephesinden skandal provokasyon: Devlete “darbeci” ithamı-4

250 MİLYAR DOLARLIK İDDİA
Hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun ekibi, operasyonların bedelinin bir yıl dolarken millete 250 milyar dolar olduğunu iddia etti. Devlet kurumlarını "ahtapotun kollarına"benzeten ofisin skandal paylaşımının tamamı şu şekilde:

Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak.

Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır.

Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır.

Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur.
Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır.

Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır.

İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi!
Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP cephesinden yapılan skandal paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, @CAOIletisim adlı hesap hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı.

İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün: Bu kez jandarmayla tartıştılar | Bulut Aydöner savunma yaptı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler