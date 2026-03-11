Hakkındaki yolsuzluk ve casusluk dosyaları kabarık olan ve adalete hesap veren Ekrem İmamoğlu cephesinden, milli iradeyi ve hukuk devletini hedef alan kirli bir provokasyon geldi.

DEVLETE "DARBECİ" İTHAMINDA BULUNDULAR CHP'li tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan paylaşımda, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB içindeki kirli ağları deşifre eden operasyonlar için "19 Mart darbecileri" ifadesi kullanıldı. 19 Mart'ta ne oldu? CHP'li Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti.