Hakkındaki yolsuzluk ve casusluk dosyaları kabarık olan ve adalete hesap veren Ekrem İmamoğlu cephesinden, milli iradeyi ve hukuk devletini hedef alan kirli bir provokasyon geldi.
DEVLETE "DARBECİ" İTHAMINDA BULUNDULAR
CHP'li tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan paylaşımda, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB içindeki kirli ağları deşifre eden operasyonlar için "19 Mart darbecileri" ifadesi kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I VE YARGIYI HEDEF ALDILAR
Paylaşımda, devam eden hukuki süreçle ilgili olarak doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı suçlanarak, "Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır" denildi. Ayrıca operasyonları yürüten ve şu an Bakanlık görevinde bulunan eski Başsavcı için"siyasetçi görünümlü"ifadesi kullanılarak yargı bağımsızlığına saldırıldı.
250 MİLYAR DOLARLIK İDDİA
Hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun ekibi, operasyonların bedelinin bir yıl dolarken millete 250 milyar dolar olduğunu iddia etti. Devlet kurumlarını "ahtapotun kollarına"benzeten ofisin skandal paylaşımının tamamı şu şekilde:
Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak.
Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır.
Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır.
Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur.
Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır.
Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır.
İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi!
Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP cephesinden yapılan skandal paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, @CAOIletisim adlı hesap hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı.