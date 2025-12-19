Haberler

Yaşam Haberleri

Rojin Kabaiş’in telefonu İspanya’ya gönderildi

Rojin Kabaiş’in telefonu İspanya’ya gönderildi

Van’da kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanlığı’nın girişimleriyle Kabaiş’e ait cep telefonu, incelenmek üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlilerince İspanya’ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Paylaş







Van'da üniversiteli Rojin Kabaiş (21), geçen yıl 27 Kasım'da kayıplara karıştı. 15 Ekim'de ise Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Gizemli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı. Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.