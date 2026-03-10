MSB DUYURDU: MALATYA'DA PATRIOT KONUŞLANDIRILDI Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını belirterek, Malatya'da Patriot Sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

1 HAFTADA 2 FÜZE! İran'dan ateşlenen balistik füzeler Türk hava sahasına girince iki kez NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirildi. İlk olayda, 4 Mart'ta Doğu Akdeniz'de imha edilen füzenin önleyici hava savunma mühimmatına ait parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boş arazilere düştü.Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İkinci olayda ise dün (9 Mart) Gaziantep'te boş arazilere mühimmat parçaları düştü. Türkiye İran'a uyarırken İran tarafı her iki olayda da Türkiye'ye füze fırlatıldığını reddederek Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

NATO İLAVE TEDBİR ALDI

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.



Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Amerikan yapımı MIM-104 Patriot, dünyanın en gelişmiş mobil hava ve füze savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Modüler ve Mobil Yapı:Yüksek hareket kabiliyetine sahip, hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkanı sunar; bir batarya radar, angajman kontrol istasyonu, lançerler, güç jeneratörleri ve füzelerden oluşur.

Gelişmiş Radar (AN/MPQ-65): Faz dizili aktif elektronik taramalı radar ile 150-300 km algılama menzili, 100'den fazla hedefi aynı anda takip eder ve elektronik karşı önlemlere karşı dayanıklıdır.

PAC-2 Ailesi Füzeler (GEM-T vb.):Aerodinamik hedeflere (uçak, seyir füzesi, İHA) karşı 160 km'ye varan menzil, 24 km+ irtifa, Mach 3.5-5 hız; patlayıcı harp başlığı ile geniş alan imhası sağlar.

PAC-3 ve PAC-3 MSE Füzeler:Hit-to-kill teknolojisiyle taktik balistik füzeleri doğrudan çarpışmayla yok eder; MSE versiyonu çift darbe motoru sayesinde artırılmış menzil (yaklaşık 35-75 km balistik, 75+ km hava hedefi), daha yüksek irtifa ve manevra kabiliyeti sunar; lançer başına 3-4 füze kapasitesi.

Çoklu Hedef Angajmanı:Aynı anda birden fazla füzeyi yönlendirerek eş zamanlı angajman yapabilir; Track-Via-Missile (TVM) ve aktif Ka-band güdüm ile yüksek isabet oranı sağlar.

360 Derece Gelişim:Yeni nesil interceptor ve dikey lançerlerle (over-the-shoulder) arkadan geçen tehditlere karşı tam 360 derece kapsama alanı kazanma çalışmaları sürüyor; LTAMDS radar entegrasyonu ile çok yönlü tehditlere karşı üstünlük artıyor.

Küresel Kullanım ve Başarı:18'den fazla ülkede aktif, 150+ balistik füze önlemi başarıyla gerçekleştirdi; dron, hipersonik tehditlere karşı sürekli güncelleniyor ve üretim kapasitesi artırılıyor.