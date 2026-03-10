CANLI YAYIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "füze" uyarısı: Her ülke aklını başına almalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstikbalimizi düşünmek zorundayız. Hayallerimizin yol haritasını çiziyoruz. İstiklal Marşı milli kahramanlığın mısralara serpilmiş güzide bir eseri, cihana ilan veren bağımsızlık beyannamesidir.

ABD-İsrail'e yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmaktadır. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik ve dijital harbin, propaganda harbinin eşine benzerine az rastlanan örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir.

"İRAN'DA ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ KATLİAMDIR"

Hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, intikam yeminleri, suikastlar vs... hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır. Operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. İran'da sivil halk bombaların hedefinde... İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.

Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Uluslararası toplum ayağa kalkmalı

Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değildir..

CHP 5. KOL FAALİYETİ İÇİNDEDİR
Sen balıkları düşündüğün kadar Türkiye'yi düşünseydin bugün bu zırvalara düşmezdin

