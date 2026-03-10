CANLI YAYIN
Geri

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında

İstanbul’da çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu gerçekleştirdi.
  • Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.
  • Operasyonda şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında-2

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında-3

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler