İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu gerçekleştirdi.

Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonda şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA Çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.