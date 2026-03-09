CANLI YAYIN
Özgür Özel'e fezleke! Küfürbaz Türkkan da listede

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis'e ulaştı. CHP lideri Özel ile birlikte toplam 4 ismin yer aldığı dosyalar, incelenmek üzere Karma Komisyona havale edildi.

  • TBMM Başkanlığına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait toplam 5 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
  • Özgür Özel'in tek başına 2 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
  • Dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
  • CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.
  • İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yeni bir dokunulmazlık dosyası komisyona gönderildi.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınayeni dosyalar sunuldu.

Hazırlanan fezlekelerin odağında ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisimilletvekilleri yer aldı.

Aralarında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 milletvekiline ait toplam 5 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığına teslim edildi.

Sıklıkla hakaret ve iftiralarla gündeme gelen CHP yönetiminde, Genel Başkan Özgür Özel'in tek başına 2 ayrı dosyayasahip olması dikkatlerden kaçmadı.

Meclis Başkanlığınca yürütülen resmi prosedür kapsamında, söz konusu dosyalar için hızlıca adım atıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, bekletilmeksizin detaylı incelemeye tabi tutulmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Bu aşamadan sonra komisyon, muhalefet milletvekilleri hakkındaki iddiaları ve hukuki talepleri değerlendirerek sürecin seyrini belirleyecek.

Mahmut Tanal ile Murat Bakan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. (Fotoğraflar: AA)

Karma Komisyona sevk edilen dosyaların içeriğinde, Özgür Özel'in yanı sıra muhalefet kanadından üç farklı ismin daha bulunduğu belirtildi

Meclis Başkanlığı tarafından komisyona gönderilen tezkerelerde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.

Daha önce şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yeni bir dokunulmazlık dosyası da aynı süreç kapsamında komisyonun önündeki yerini aldı.

Toplamda 5 dosyadan oluşan fezlekeler, ülkenin sorunları yerine hakaret ve iftira siyasetiyle gündem olan muhalif isimlerin hukuki sorumluluklarını bir kez daha Meclis gündemine taşımış oldu.

