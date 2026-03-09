CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.

Meclis Başkanlığınca yürütülen resmi prosedür kapsamında, söz konusu dosyalar için hızlıca adım atıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, bekletilmeksizin detaylı incelemeye tabi tutulmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Bu aşamadan sonra komisyon, muhalefet milletvekilleri hakkındaki iddiaları ve hukuki talepleri değerlendirerek sürecin seyrini belirleyecek.

Sıklıkla hakaret ve iftiralarla gündeme gelen CHP yönetiminde, Genel Başkan Özgür Özel'in tek başına 2 ayrı dosyaya sahip olması dikkatlerden kaçmadı.

Aralarında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel 'in de bulunduğu 4 milletvekiline ait toplam 5 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığına teslim edildi.

Mahmut Tanal ile Murat Bakan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. (Fotoğraflar: AA)

Karma Komisyona sevk edilen dosyaların içeriğinde, Özgür Özel'in yanı sıra muhalefet kanadından üç farklı ismin daha bulunduğu belirtildi

Meclis Başkanlığı tarafından komisyona gönderilen tezkerelerde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.

Daha önce şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yeni bir dokunulmazlık dosyası da aynı süreç kapsamında komisyonun önündeki yerini aldı.

Toplamda 5 dosyadan oluşan fezlekeler, ülkenin sorunları yerine hakaret ve iftira siyasetiyle gündem olan muhalif isimlerin hukuki sorumluluklarını bir kez daha Meclis gündemine taşımış oldu.