İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına girince NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın parçaları Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ne düştü. (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır.)

Gaziantep'te mahalleli düşürülen füze hakkında konuştu

"HEMEN OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GELDİ"

Mahallede oturan Ramazan Akpınar, "Füzenin parçası düşmüş, çok büyük bir gürültü geldi. İş makinesi operatörlerini fark edip, füzenin parçalarına baktığını gördük. Bir patlama olmadı alevli şekilde. Sadece havadan düşmenin etkisiyle onun bir sesi geldi. Geldiğimizde burada bir füze parçası gördük. Buradaki arkadaşlar, jandarmayı haber verdiler; hemen olay yeri inceleme ekipleri geldi. Füze düşeceğine ihtimal dahi vermiyorduk, sesi duyup çıkınca gördük. Binaların herhangi bir zararı olmadı"dedi.