CANLI YAYIN
Geri

İzmir'de Ticaret Bakanlığı Operasyonu: İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke yakalandı

İzmir Çeşme Limanı’nda risk analizi yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İtalya’ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet tarihi sikke ve figürü, düzenledikleri operasyonla kültürel mirasın yurt dışına çıkarılmasını önleyerek ele geçirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'de Ticaret Bakanlığı Operasyonu: İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gümrük Muhafaza ekipleri İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figür ele geçirdi.
  • İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen riskli araçta X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.
  • Yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda tarihi eserler bulundu.
  • Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirildi.
  • Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, kültürel mirasa yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellendi.

RİSKLİ ARAÇ X-RAY ARAMASINDA TESPİT EDİLDİ
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ege'de dev operasyon: İtalya’ya kaçırılmak istenen binlerce tarihi eser ele geçirildi!

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi. (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

YASAL YÜK İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 15 PAKET
Devamında gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilmektedir.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu kaçakçılık girişimiyle tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi. Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler