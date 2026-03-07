Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, kültürel mirasa yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellendi.
RİSKLİ ARAÇ X-RAY ARAMASINDA TESPİT EDİLDİ
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
YASAL YÜK İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 15 PAKET
Devamında gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilmektedir.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu kaçakçılık girişimiyle tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi. Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.