Gümrük Muhafaza ekipleri İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figür ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, kültürel mirasa yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellendi.

RİSKLİ ARAÇ X-RAY ARAMASINDA TESPİT EDİLDİ

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ege'de dev operasyon: İtalya’ya kaçırılmak istenen binlerce tarihi eser ele geçirildi!