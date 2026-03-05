Bursa Nilüfer'de eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i katledip intihara kalkışan Halit Dertli olayında yeni görüntüler ve korkunç detaylar ortaya çıktı. Emlakçılık yapan saldırganın, talihsiz kadına tam 6 el ateş ettiği belirlendi.
2 SAAT ARAYLA BİNAYA GİRMİŞLER
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, güzellik merkezi sahibi Nagihan Karadeniz'in iş merkezine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra katil zanlısı Halit Dertli'nin de binaya geldiği görüldü. Sakin tavırlarla içeri giren Dertli'nin, reddedilince katliam yaptığı anlaşıldı.
ÖNCE KAPIYA SONRA SEVGİLİSİNE ATEŞ AÇTI
İddiaya göre barışma teklifi reddedilen Halit Dertli, içerideki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Önce Karadeniz'e 2 el ateş eden saldırgan, ardından kapıya 7 el ateş açtı. Gözü dönen zanlının, yaralı haldeki kadına yönelerek 4 kurşun daha sıktığı ve ardından kendi başına ateş ettiği öğrenildi.
KATİL ZANLISI YOĞUN BAKIMDA
Olay sonrası ağır yaralanan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz hastanede hayatını kaybederken, Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kendi hayatına son vermek isteyen 2 çocuk babası Halit Dertli'nin ise hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
Bursa Nilüfer'de 4 Mart günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, emlakçılık yapan 49 yaşındaki Halit Dertli, yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) işlettiği güzellik merkezine gitti. İddiaya göre barışma teklifine olumsuz yanıt alan Dertli, iş yerindeki çalışanları ve müşterileri silah zoruyla dışarı çıkararak kapıyı arkadan kilitledi. İçeriden gelen silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı kırarak girdiklerinde her iki ismi de kanlar içinde buldu. Nagihan Karadeniz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Yaylacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Halil Dertli ise hala yoğun bakımda.