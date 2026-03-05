CANLI YAYIN
Bursa'da öldürülen Nagihan Karadeniz ve eski sevgilisinin son görüntüleri kamerada: Binada panik anları!

Bursa Nilüfer'de 4 Mart'ta eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle iş yerine kilitleyip 6 kurşunla katleden emlakçı Halit Dertli'nin , olaydan 2 saat önce binaya giriş anları ve dehşet sonrası yaşanan panik güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

  • Bursa Nilüfer'de emlakçı Halit Dertli, eski sevgilisi güzellik merkezi sahibi Nagihan Karadeniz'i 6 el ateş ederek öldürdü ve ardından intihar girişiminde bulundu.
  • Güvenlik kamerası görüntülerine göre Nagihan Karadeniz'in iş merkezine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra Halit Dertli binaya geldi.
  • Barışma teklifi reddedilen Dertli, iş yerindeki çalışanları ve müşterileri silah zoruyla dışarı çıkararak kapıyı kilitledi.
  • 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz hastanede hayatını kaybederek Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • 2 çocuk babası Halit Dertli hastanede yoğun bakımda tedavi görürken Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor.

Bursa Nilüfer'de eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i katledip intihara kalkışan Halit Dertli olayında yeni görüntüler ve korkunç detaylar ortaya çıktı. Emlakçılık yapan saldırganın, talihsiz kadına tam 6 el ateş ettiği belirlendi.

Nagihan Karadeniz'in binaya giriş görüntüsü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

2 SAAT ARAYLA BİNAYA GİRMİŞLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, güzellik merkezi sahibi Nagihan Karadeniz'in iş merkezine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra katil zanlısı Halit Dertli'nin de binaya geldiği görüldü. Sakin tavırlarla içeri giren Dertli'nin, reddedilince katliam yaptığı anlaşıldı.

Halil Dertli'nin binaya giriş görüntüsü.

ÖNCE KAPIYA SONRA SEVGİLİSİNE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre barışma teklifi reddedilen Halit Dertli, içerideki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Önce Karadeniz'e 2 el ateş eden saldırgan, ardından kapıya 7 el ateş açtı. Gözü dönen zanlının, yaralı haldeki kadına yönelerek 4 kurşun daha sıktığı ve ardından kendi başına ateş ettiği öğrenildi.

Bursa'da öldürülen Nagihan Karadeniz ve eski sevgilisinin son görüntüleri kamerada: Binada panik anları!-4

KATİL ZANLISI YOĞUN BAKIMDA

Olay sonrası ağır yaralanan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz hastanede hayatını kaybederken, Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da öldürülen Nagihan Karadeniz ve eski sevgilisinin son görüntüleri kamerada: Binada panik anları!-5

Kendi hayatına son vermek isteyen 2 çocuk babası Halit Dertli'nin ise hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Bursa'da öldürülen Nagihan Karadeniz ve eski sevgilisinin son görüntüleri kamerada: Binada panik anları!-6

Ne Olmuştu?

Bursa Nilüfer'de 4 Mart günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, emlakçılık yapan 49 yaşındaki Halit Dertli, yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) işlettiği güzellik merkezine gitti. İddiaya göre barışma teklifine olumsuz yanıt alan Dertli, iş yerindeki çalışanları ve müşterileri silah zoruyla dışarı çıkararak kapıyı arkadan kilitledi. İçeriden gelen silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı kırarak girdiklerinde her iki ismi de kanlar içinde buldu. Nagihan Karadeniz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Yaylacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Halil Dertli ise hala yoğun bakımda.

Bursada eski sevgili dehşeti: Kadın öldü katil yoğun bakımda

