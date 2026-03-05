Ne Olmuştu?

Bursa Nilüfer'de 4 Mart günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, emlakçılık yapan 49 yaşındaki Halit Dertli, yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) işlettiği güzellik merkezine gitti. İddiaya göre barışma teklifine olumsuz yanıt alan Dertli, iş yerindeki çalışanları ve müşterileri silah zoruyla dışarı çıkararak kapıyı arkadan kilitledi. İçeriden gelen silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı kırarak girdiklerinde her iki ismi de kanlar içinde buldu. Nagihan Karadeniz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Yaylacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Halil Dertli ise hala yoğun bakımda.