CANLI YAYIN
Geri

11 ilde tefecilere operasyon: 4,5 milyar liralık suç çarkı deşifre edildi 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 11 ilde şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşı yüksek faizle borçlandırıp mal varlıklarına el koyan tefecilik çetesi üyesi 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi. MASAK incelemesiyle 4,5 milyar TL'lik suç trafiğinin deşifre edildiği operasyonda, milyonlarca liralık taşınmaz ve araca el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 ilde tefecilere operasyon: 4,5 milyar liralık suç çarkı deşifre edildi 61 şüpheli yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Jandarma Genel Komutanlığı, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerinde tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyonda 61 şüpheliyi yakaladı.
  • Şebekenin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.
  • MASAK verileriyle 23 banka hesabındaki 92 milyon TL suç gelirine el konuldu.
  • Piyasa değeri 215 milyon TL olan 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne donduruldu.
  • Şüphelilerin vatandaşlara yüksek faizle borç vererek çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarını tehdit ve cebirle ele geçirdikleri belirlendi.

Jandarma, Türkiye genelinde 11 ilde eş zamanlı yürüttüğü dev operasyonla, vatandaşı yüksek faiz ve tehdit kıskacına alan organize suç şebekesini çökertti.

11 ilde tefecilik operasyonu: 61 gözaltı

Tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 61 şüpheli yakalanırken, şebekenin 4,5 milyar TL'lik devasa para trafiği deşifre edildi.

Jandarma 11 ilde eş zamanlı yürüttü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HEDEFTE 11 ŞEHİR VARDI

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyon; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerini kapsadı. Uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan şüphelilerin, sistemli bir şekilde vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.

23 banka hesabında 92 milyon TL ele geçirildi.

YÜKSEK FAİZ, SENET VE TEHDİT ÜÇGENİ

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şebekenin çalışma yöntemi kan dondurdu. Şüphelilerin;

  • Zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek baskı altına aldıkları,
  • Teminat adı altında yüksek meblağlı çek ve senetler imzalattıkları,
  • Borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarını ise tehdit ve cebirle üzerlerine geçirdikleri belirlendi.

MASAK RAPORUYLA MİLYARLIK TRAFİK ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun finansal boyutunda MASAK verileri belirleyici oldu. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildi. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında; 23 banka hesabındaki 92 milyon TL suç gelirine el konulurken, piyasa değeri 215 milyon TL'yi bulan 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne donduruldu.

215 milyon değerinde varlığa el konuldu.

OPERASYON TAMAM, SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Gözaltına alınan 61 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, savcılık makamları suç örgütünün diğer bağlantılarını çözmek için soruşturmayı genişletti. Güvenlik kaynakları, haksız kazanç sağlayan ve vatandaşı mağdur eden bu tür yapılara karşı operasyonların aralıksız devam edeceği mesajını verdi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Operasyon KapsamıEle Geçirilenler
Gözaltı Sayısı61 şüpheli (örgütlü suç)
Toplam İşlem Hacmi4,5 milyar TL'lik banka trafiği
Bloke Edilen Nakit23 banka hesabında 92 milyon TL
El Konulan Varlık215 milyon TL değerinde varlık
Taşınmaz ve Araçlar10 bina, 20 lüks araç, 1 tekne

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler