Jandarma, Türkiye genelinde 11 ilde eş zamanlı yürüttüğü dev operasyonla, vatandaşı yüksek faiz ve tehdit kıskacına alan organize suç şebekesini çökertti.11 ilde tefecilik operasyonu: 61 gözaltı
Tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 61 şüpheli yakalanırken, şebekenin 4,5 milyar TL'lik devasa para trafiği deşifre edildi.
HEDEFTE 11 ŞEHİR VARDI
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyon; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerini kapsadı. Uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan şüphelilerin, sistemli bir şekilde vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.
YÜKSEK FAİZ, SENET VE TEHDİT ÜÇGENİ
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şebekenin çalışma yöntemi kan dondurdu. Şüphelilerin;
MASAK RAPORUYLA MİLYARLIK TRAFİK ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun finansal boyutunda MASAK verileri belirleyici oldu. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildi. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında; 23 banka hesabındaki 92 milyon TL suç gelirine el konulurken, piyasa değeri 215 milyon TL'yi bulan 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne donduruldu.
OPERASYON TAMAM, SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Gözaltına alınan 61 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, savcılık makamları suç örgütünün diğer bağlantılarını çözmek için soruşturmayı genişletti. Güvenlik kaynakları, haksız kazanç sağlayan ve vatandaşı mağdur eden bu tür yapılara karşı operasyonların aralıksız devam edeceği mesajını verdi.
OPERASYONUN BİLANÇOSU
|Operasyon Kapsamı
|Ele Geçirilenler
|Gözaltı Sayısı
|61 şüpheli (örgütlü suç)
|Toplam İşlem Hacmi
|4,5 milyar TL'lik banka trafiği
|Bloke Edilen Nakit
|23 banka hesabında 92 milyon TL
|El Konulan Varlık
|215 milyon TL değerinde varlık
|Taşınmaz ve Araçlar
|10 bina, 20 lüks araç, 1 tekne