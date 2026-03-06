Şüphelilerin vatandaşlara yüksek faizle borç vererek çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarını tehdit ve cebirle ele geçirdikleri belirlendi.

Piyasa değeri 215 milyon TL olan 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne donduruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerinde tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyonda 61 şüpheliyi yakaladı.

Tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 61 şüpheli yakalanırken, şebekenin 4,5 milyar TL'lik devasa para trafiği deşifre edildi.

Jandarma 11 ilde eş zamanlı yürüttü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HEDEFTE 11 ŞEHİR VARDI

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyon; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerini kapsadı. Uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan şüphelilerin, sistemli bir şekilde vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.