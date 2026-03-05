CANLI YAYIN
Üsküdar’da 4 katlı binanın balkonu çöktü: 8 daire tahliye edildi

Dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul Üsküdar’da 4 katlı binanın 3. kat balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Kolonlarında çatlak tespit edilen bina tahliye edildi.

  • Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
  • Bina sakinleri balkon zeminindeki kaymayı fark ederek binadan tahliye oldu.
  • Yapılan kontrolde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi.
  • Apartmandaki 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi ve bina mühürlendi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da 4 katlı binanın 3'ncü kat balkonunda çökme meydana geldi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'ncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyarak durumu fark eden bina sakinleri, balkon zeminindeki kaymayı görünce hızla dışarı çıktı.

Üsküdar'da 4 katlı apartmanın 3. kat balkonunda çökme meydana geldi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

8 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Bunun üzerine apartmanda bulunan 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Panik yaşayan apartman sakinleri tahliye edildi.

APARTMAN MÜHÜRLENDİ

Bina sakinleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde evlerinden eşyalarını aldıktan sonra binadan ayrıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartman mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

