İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapan bir şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 50 tabanca ile şarjörler ele geçirildi.