Gaziosmanpaşa’da kaçak silah deposu çöktü: 50 tabanca ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir şüpheliyi yakaladı. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ve şarjör ele geçirildi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapan bir şüpheliyi operasyonla yakaladı.
  • Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 50 tabanca ile şarjörler ele geçirildi.
  • Operasyon, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
  • Şüpheli, aracına bineceği sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul polisi, Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapan bir şüpheliyi büyük bir operasyonla yakaladı.

KAÇAK SİLAH OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA GİZLİ TİCARET ORTAYA ÇIKTI

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi aracına bineceği sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı.

ARAÇ VE EVDEN SİLAH YIĞINLARI ÇIKTI
Zanlının eviyle aracında yapılan aramada 50 tabanca ile şarjörler ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, son yıllarda yapılan kaçak silah operasyonlarında ele geçirilen silah sayısında artış yaşandı.

  • Özellikle son 2 yılda yapılan uygulamalarla binlerce ruhsatsız tabanca ile uzun namlulu silah ele geçirildi.
  • Kaçak silah ticareti, organize suç örgütleri ile bağlantılı olarak trafik kazaları ve silahlı çatışmalarda kullanılan silahların önemli bir kaynağı olarak değerlendiriliyor.

