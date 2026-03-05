İstanbul polisi, Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapan bir şüpheliyi büyük bir operasyonla yakaladı.
KAÇAK SİLAH OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
GAZİOSMANPAŞA'DA GİZLİ TİCARET ORTAYA ÇIKTI
İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi aracına bineceği sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı.
ARAÇ VE EVDEN SİLAH YIĞINLARI ÇIKTI
Zanlının eviyle aracında yapılan aramada 50 tabanca ile şarjörler ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, son yıllarda yapılan kaçak silah operasyonlarında ele geçirilen silah sayısında artış yaşandı.