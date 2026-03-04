HEDEF TAM BAĞIMZSIZ TÜRKİYE Orta Doğu'da çatışmaların arttığı ve bölgenin adeta bir ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Türkiye, güvenlik politikalarında kararlı bir rota izliyor. "Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda savunma projelerine hız veren Ankara, denizden havaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanda kapasitesini artırıyor.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan, güçlü bir savunma kapasitesinin küresel barış ve istikrar için gerekli olduğunu ifade ederek, "Tek amacımız bölgemizle birlikte dünya barışına ve güvenliğine katkı sunan güçlü bir Türkiye inşa etmektir"mesajını verdi.

Milgem. MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla başlatılan MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü haline geldi. Ada sınıfı korvetlerle başlayan süreç, İstif sınıfı fırkateynlerle devam etti. TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin denize indirilmesiyle donanmanın gücü daha da arttı. Modern radar sistemleri, yerli silahlar ve ADVENT savaş yönetim sistemiyle donatılan bu gemiler, sadece kıyı sularında değil açık denizlerde de Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak kapasiteye sahip.

Milgem. Projenin bir sonraki aşamasında geliştirilen TF-2000 hava savunma muhripleri ise Türkiye'nin denizden hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.