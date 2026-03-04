Dünya Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışma atmosferini endişeyle izlerken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi olarak öne çıkıyor. Tarihi sorumluluğunun bilinciyle hareket eden Ankara, denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki gücü ve karadaki caydırıcı kapasitesiyle dostlarına güven verirken düşmanlarına gözdağı veriyor.
Savunma sanayiinde son yıllarda atılan yerli ve milli adımlar Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline getiriyor. Mühimmat üretiminden savaş gemilerine, insansız hava araçlarından gelişmiş radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık hedefini güçlendiriyor.Başkan Erdoğan Savunma Sanayii'ndeki başarı ivmesini paylaştı
"BALIKLAR ÜRKÜYOR" ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Türkiye'nin yerli savunma teknolojilerinde attığı adımlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı video ile yeniden gündeme geldi. Erdoğan, savunma projelerinin geçmişte çeşitli eleştirilerle karşılaştığını hatırlatarak, füze testlerine yönelik "Balıklar ürküyor" şeklindeki eleştirilere gönderme yaptı.
Erdoğan, "Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık bugün bu başarıların hiçbirini elde edemezdik"sözleriyle savunma sanayiindeki kararlılığı vurguladı.
HEDEF TAM BAĞIMZSIZ TÜRKİYE
Orta Doğu'da çatışmaların arttığı ve bölgenin adeta bir ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Türkiye, güvenlik politikalarında kararlı bir rota izliyor. "Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda savunma projelerine hız veren Ankara, denizden havaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanda kapasitesini artırıyor.
Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan, güçlü bir savunma kapasitesinin küresel barış ve istikrar için gerekli olduğunu ifade ederek, "Tek amacımız bölgemizle birlikte dünya barışına ve güvenliğine katkı sunan güçlü bir Türkiye inşa etmektir"mesajını verdi.
MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM
Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla başlatılan MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü haline geldi. Ada sınıfı korvetlerle başlayan süreç, İstif sınıfı fırkateynlerle devam etti. TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin denize indirilmesiyle donanmanın gücü daha da arttı. Modern radar sistemleri, yerli silahlar ve ADVENT savaş yönetim sistemiyle donatılan bu gemiler, sadece kıyı sularında değil açık denizlerde de Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak kapasiteye sahip.
Projenin bir sonraki aşamasında geliştirilen TF-2000 hava savunma muhripleri ise Türkiye'nin denizden hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.
DÜNYANIN İLK SİHA GEMİLERİNDEN BİRİ
2015 yılında başlatılan ve yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranıyla inşa edilen TCG Anadolu, Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olarak envantere girdi. 231 metre uzunluğundaki dev platform, yalnızca bir savaş gemisi değil aynı zamanda yüzen bir üs olarak görev yapıyor.
Gemide görev alacak Bayraktar TB3, KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformlarla birlikte dünyada ilk kez "SİHA gemisi" konsepti uygulanacak. TCG Anadolu'nun bünyesinde dört çıkarma gemisi için özel havuz bulunurken, tanklardan zırhlı araçlara kadar toplam 94 kara aracını taşıyabilme kapasitesine sahip. Ayrıca gemide bulunan tam donanımlı hastane sayesinde TCG Anadolu, afet ve insani yardım operasyonlarında da önemli görevler üstlenebilecek.
GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM: KAAN
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çift motorlu tasarımı, 1.8 Mach azami hızı ve 55 bin feet servis tavanıyla öne çıkan KAAN, düşük radar görünürlüğü sayesinde modern hava muharebesinin gerekliliklerine uygun olarak geliştirildi.
ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla donatılan KAAN'ın, gelecekte F-16'ların yerini alarak Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olması hedefleniyor.
ATAK VE GÖKBEY SAHADA
Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan T129 ATAK helikopteri de sahadaki etkinliğini sürdürüyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü silah sistemiyle dikkat çeken ATAK helikopterleri, UMTAS, Cirit ve Stinger füzeleriyle donatılarak zorlu operasyonlarda görev yapıyor.
Helikopter teknolojisindeki bir diğer önemli adım ise GÖKBEY oldu. Yerli TEI TS1400 turboşaft motoruyla geliştirilen GÖKBEY, jandarma başta olmak üzere birçok kurum için gökyüzünde önemli bir görev üstlenecek.
VIP taşımacılıktan ambulans görevlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan GÖKBEY, Türkiye'nin bu alandaki yerlileşme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
HÜRJET VE İHA ORDUSU
Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET de savunma projeleri arasında öne çıkıyor. İlk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştiren HÜRJET, bugüne kadar çok sayıda test uçuşunu başarıyla tamamladı. 1.4 Mach hıza ulaşabilen HÜRJET, modern kokpit yapısı ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle geleceğin savaş pilotlarının eğitiminde önemli rol oynayacak.
Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla birlikte düşünüldüğünde Türkiye, modern savaş teknolojilerinde güçlü bir İHA filosuna sahip ülkeler arasında yer alıyor.
TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA KARARLILIK
Savunma sanayiinde atılan adımlar yalnızca askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda milli iradenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, yerli ve milli teknolojilerle dışa bağımlılığı azaltırken aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor.
Başkan Erdoğan, savunma projelerine yönelik eleştirilere rağmen geri adım atılmadığını belirterek, "Tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını verdi. Yerli ve milli sistemlerle güçlenen Türkiye, savunma sanayiindeki projeleriyle hem bölgesinde hem de dünyada dengeleri etkileyen bir aktör olma yolunda ilerliyor.