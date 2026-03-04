CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail’in İran’a saldırıları sonrası Türkiye-İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmadığını, sınır kapılarındaki giriş-çıkışların dengeli olduğunu belirterek, çeteler ve uyuşturucuyla mücadeleyi artıracaklarını, “Terörsüz Türkiye” sürecini yakından takip ettiklerini ve ülkeyi 50 yıllık prangalardan kurtarmayı hedeflediklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye-İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmadığını, giriş ve çıkışların dengeli şekilde sürdüğünü açıkladı.

Bakan Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerini belirterek,"Sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. Uyuşturucuyla mücadeleye de aynı şekilde önem veriyoruz."dedi.

Bakan Çiftçi, Bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarını kabul etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu. (Fotoğraflar: AA)

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası "Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığı" yönündeki soru üzerine, Çiftçi, "5 tane sınır kapımız var o bölgede. Giriş ile çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'a yönelik saldırıların Terörsüz Türkiye sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine,"Malum geçen seneden beri Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci devam ediyor. Belli bir noktaya da geldi. İnşallah bir yol kazasına uğramaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, daha önce İngiltere'de, İspanya'da, Kamboçya'da, Filipinler'de benzer süreçlerin başka ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'nin ise süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Sürecin TBMM'ye de taşındığını ve ilgili komisyonun raporunu hazırladığını belirten Çiftçi, "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak.

İçişleri Bakanlığı olarak son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, üzerimize düşeni bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.

Herhangi bir şekilde sabote edilmesine, bu sürecin başarısızlığa uğramasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Terör nedeniyle ağır bedeller ödendiğini, annelerin ağladığını ifade eden Çiftçi, "Bundan sonra anneler ağlamasın, bu süreç başarıya ulaşsın ki biz de boşa akan enerjimizi daha olumlu alanlara yansıtabilelim. Onun için süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz."diye konuştu.

Bakan Çiftçi, çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadelenin göreve geldiği günden bu yana öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Kolluk birimlerinin çalışması ve istihbarat desteğiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Çiftçi, "Sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varırsa varsın İçişleri Bakanlığı olarak en öncelikli konumuz bunları görüyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye de aynı şekilde önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

