Bakan Çiftçi, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu ve sahaya daha etkin şekilde basacaklarını söyledi.

Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmesine izin vermeyeceklerini ve ülkenin 50 yıllık prangadan kurtulacağını ifade etti.

Bakan Çiftçi, DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek Terörsüz Türkiye sürecinin TBMM'ye taşındığını ve ilgili komisyonun raporunu hazırladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye-İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmadığını ve giriş-çıkışların dengeli sürdüğünü açıkladı.

Bakan Çiftçi, Bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarını kabul etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerini belirterek, "Sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. Uyuşturucuyla mücadeleye de aynı şekilde önem veriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye-İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmadığını, giriş ve çıkışların dengeli şekilde sürdüğünü açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası "Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığı" yönündeki soru üzerine, Çiftçi, "5 tane sınır kapımız var o bölgede. Giriş ile çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye vurgusu

İçişleri Bakanı Çiftçi, İran'a yönelik saldırıların Terörsüz Türkiye sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine,"Malum geçen seneden beri Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci devam ediyor. Belli bir noktaya da geldi. İnşallah bir yol kazasına uğramaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, daha önce İngiltere'de, İspanya'da, Kamboçya'da, Filipinler'de benzer süreçlerin başka ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'nin ise süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

"50 YILLIK PRANGADAN KURTULACAĞIZ"

Sürecin TBMM'ye de taşındığını ve ilgili komisyonun raporunu hazırladığını belirten Çiftçi, "İnşallah ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulacak.

İçişleri Bakanlığı olarak son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, üzerimize düşeni bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.

Herhangi bir şekilde sabote edilmesine, bu sürecin başarısızlığa uğramasına da izin vermeyeceğiz." dedi.