FÜZENİN ENKAZI KALDIRILIYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI: HER ADIM TEREDDÜTSÜZ ATILACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen füzenin imha edildiğini belirterek, "Ülkemizin güvenliğini sağlama irademiz, kapasitemiz en üst seviyede. Topraklarımızın, hava sahamızın savunulmasına yönelik her adım tereddütsüz atılacak." açıklamasını yaptı.



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Önleyici bir füze parçasının Hatay Dörtyol’da açık bir alana düştüğünü, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını aktaran Duran, "Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarılarını yinelediklerini belirterek, tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE, SORUNLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN AKTİF ROL ÜSTLENMEKTEDİR"

Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini, teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica eden Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir." dedi.

İletişim Başkanı Duran açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hakim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir.

Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."