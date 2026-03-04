Olay yeri inceleme MAHKEME KARARLARI Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Işık, Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl,

1 kişiye karşı 'Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 9 yıl,

1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl,

2 kişiye yönelik aynı suçtan 5'er yıldan 10 yıl,

3 kişiye yönelik ise 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4,5 yıl,

1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü İSTİNAF SÜRECİ VE YENİDEN YARGILAMA Mağdur taraf avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş, karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi. Ceza dairesi, sanık şarkıcı Metin Işık hakkında, güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir kadının kimliğinin tespit edilip, tanık olarak dinlenmesine, taraflar arasındaki daha önceki kavga olaylarının hukuki durumları araştırılıp hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmadan hüküm verilmesi nedeniyle kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf, yerel mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılmasını ve kamera görüntülerinde şarkıcı Işık'ın tüfeği uzattığında namlunun mağdurlar tarafından görülüp görülmediğinin de tespit edilmesini istedi. KEŞİF YAPILDI Yerel mahkemenin verdiği karar sonrası olay yerinde geçen yıl 21 Şubat'ta keşif yapıldı. Naip hakim (görevlendirilen) gözetiminde yapılan keşifte; şarkıcı Metin Işık ile olayda yaralanan kişiler ve mağdur avukatı Umut Taşdemir hazır bulundu. Polis ekipleri de keşif mahallinde bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemi aldı. Keşifte, olay sırasında yaralanan kişiler ile şarkıcı Işık'ın oğlunun ateş ettiği yer arasındaki mesafe ölçüldü. Ayrıca şarkıcı Metin Işık'ın silahı nereden uzattığının belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Metin Işık'tan tüfeği alıp komşularına ateş açtığı anlar YENİDEN YARGILAMA Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bozma kararı sonrası geçen yıl 18 Temmuz'da 3'üncü duruşması görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık'ı, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün,

2 kişiye yönelik 'Kasten yaralama' suçundan 1'er yıl, 1 kişiye yönelik 'Kasten yaralama' suçundan 9 ay,

2 kişiye karşı 'Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 3'er yıl 4'er ay,

1 kişiye yönelik aynı suçtan 4 yıl,

1 kişiye yönelik ise 'Kasten yaralama' 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 23,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise'Kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraatine karar verildi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.