Hakan Çakır davasında mütalaa açıklandı: Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılın için müebbet istendi

Ankara Keçiören’de yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Hakan Çakır (23) davasında, savcı sanıklar için müebbet ve uzun süreli hapis cezaları talep etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan Çakır (23) bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi ise yargılanıyor.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Keçiören'de çiğ köfte dükkanından eve dönen Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve 15 yaşındaki kız kardeşi Melisa Nur Çakır, sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme tartışması yaşadı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ağabeyi Hakan Çakır, kavganın büyümesine engel olamadı. İki ailenin yakınlarının da karışmasıyla çıkan arbede sırasında Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Cemal Zeynal (45) ve çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17) ile T.Y.Z. (14) tutuklandı.

Hayatını kaybeden Hakan Çakır (Fotoğraflar: Takvim, DHA)

SAVCININ MÜTALAASI: MÜEBBETTEN 26 YILA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede;

  • Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç için "Kasten öldürme" suçundan müebbet,
  • İki kişiye yönelik "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 45'er yıla kadar hapis,
  • Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ve T.Y.Z. için ise sırasıyla 41 ve 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.
  • Diğer aile üyeleri hakkında ise 'Basit yaralama' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

Hakan Çakır cinayetinin şüphelisi T.Y.Z.

DURUŞMA BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

2'nci duruşma Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk sanıklar da duruşmaya katıldı. Salon basına kapalı tutuldu.

MAHKEME TARİHİ

Eksik hususların tamamlanması gerekçesiyle mahkeme başkanı duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Sanıklar Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA HAPİS CEZASI

15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklar, TCK 31 ve 32. maddeleri kapsamında yüksek hapis cezalarına tabi tutulabiliyor.

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı

