Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan Çakır (23) bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi ise yargılanıyor.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Keçiören'de çiğ köfte dükkanından eve dönen Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve 15 yaşındaki kız kardeşi Melisa Nur Çakır, sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme tartışması yaşadı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ağabeyi Hakan Çakır, kavganın büyümesine engel olamadı. İki ailenin yakınlarının da karışmasıyla çıkan arbede sırasında Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Cemal Zeynal (45) ve çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17) ile T.Y.Z. (14) tutuklandı.