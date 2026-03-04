CANLI YAYIN
Geri

DEM Parti İmralı Heyeti'nden "ikinci aşama" turu! Önce Bakan Çiftçi sonra Bakan Gürlek | İç güvenlik ve yasal düzenleme gündemi

DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen ikinci aşama kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Görüşmede "iç güvenlik politikaları" ele alındı. Heyet daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'e görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na gitti. Buradaki görüşmede ise Terörsüz Türkiye raporu doğrultusunda atılacak hukuki ve yasal adımlar masaya geleceği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEM Parti İmralı Heyeti'nden "ikinci aşama" turu! Önce Bakan Çiftçi sonra Bakan Gürlek | İç güvenlik ve yasal düzenleme gündemi

Milli birlik ve kardeşliği tesis etmek için yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, komisyon raporunun kabul edilmesiyle ikinci aşamaya geçti.

Bu aşamada PKK'nın silahlarını bıraktığının "teyit ve tespitinden" sonra hayata geçirilmesi planlanan yasa değişikliklerinin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı.

Teklifler için Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma grubu oluşturulacağı ifade ediliyor.


ÖNCE BAKAN ÇİFTÇİ SONRA BAKAN GÜRLEK

Bu kapsamda DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Görüşmede "iç güvenlik politikaları" konusunun ele alındığı değerlendiriliyor.


HUKUKİ VE YASAL ADIMLAR MASADA

Bakan Çiftçi ile görüşen Buldan ve Sancar daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelecek.

Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede Terörsüz Türkiye raporu doğrultusunda atılacak hukuki ve yasal adımlar ele alınacak.

İmralı statükosu! Öcalan 10 günde ikinci kez Umut Hakkı istedi... Ahmet Türkü ve kayyumları gündeme getirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler