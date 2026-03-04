Milli birlik ve kardeşliği tesis etmek için yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, komisyon raporunun kabul edilmesiyle ikinci aşamaya geçti.



Bu aşamada PKK'nın silahlarını bıraktığının "teyit ve tespitinden" sonra hayata geçirilmesi planlanan yasa değişikliklerinin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı.



Teklifler için Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma grubu oluşturulacağı ifade ediliyor.





ÖNCE BAKAN ÇİFTÇİ SONRA BAKAN GÜRLEK



Bu kapsamda DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.



Görüşmede "iç güvenlik politikaları" konusunun ele alındığı değerlendiriliyor.





HUKUKİ VE YASAL ADIMLAR MASADA



Bakan Çiftçi ile görüşen Buldan ve Sancar daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelecek.



Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede Terörsüz Türkiye raporu doğrultusunda atılacak hukuki ve yasal adımlar ele alınacak.

