Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar programına katıldı. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ RUHLARI YOLUMUZU AYDINLATACAK"

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ayda, kahramanlar ocağının siz kahraman mensuplarıyla, özel kuvvetler komutanlığımızın siz seçkin neferleriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İftarınız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Savunma Bakanımıza ve Genelkurmay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha devletimizin bekasını ve milletimizin güvenliğini temin amacıyla canları pahasına vatanımızın dört bir köşesinde görev yapan askerlerimizin her birine Mevla'dan üstün başarılar diliyorum. Rabbim askeri, polisi, jandarması, güvenlik koruyucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun, ordumuzu daima muzaffer eylesin. Elbette bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle iade ediyor, ruhları şad, menzilleri mübarek, mekanları inşallah Cennet olsun diyorum.

Özellikle aziz hatıralarını her zaman şükranla yaşatacağımız Binbaşı Bülent Albayra, Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e, Yüzbaşı Ertuğrul Ertuğrul Güler'e, Yüzbaşı Burak Coşkun'a, Üsteğmen Enes Demir'e, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'e, Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'a, Uzman Çavuş Nurettin Tokyüre'ye, Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a, Uzman Çavuş Selçuk Paker'e ve isimlerini 86 milyon olarak kalbimize nakşettiğimiz, tabuta sığmayan tüm kahramanlara Cenâb-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş, bugün artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi de minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum.

Biz, şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Burada şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz, başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır.

"BİN YILLIK TARİHİMİZDE DEFALARCA GÖSTERDİK"

Ey iti boş, dişi süslü, eli kirli, yüzü paslı, yetişsin asımın nesli, etsin sana dar meydanı. Evet, sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koç yiğitleri, bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Değerli Kardeşlerim, Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker millet tanımıdır. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik.

Tarih boyunca bize ömür biçenler, bize hasta adam yaftası vuranlar, bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu. Ezan-ı Muhammediilerimizi susturmaya, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler müstevliler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Önce Çanakkale'de, en son istiklal harbimizde, harim-i ismetimize uzanan kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çok çalkantılı bölgesinde bin yılı aşkın zamandır alnı açık, başı dik bir şekilde yaşayamazdık.

Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aştığımız rekor bir rakamla tamamladık. Almanya'da yapılan NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ VE ANINDA GEREKLİ MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini... Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan, yorulmadan çalıştık, kendimize inandık, milletimize güvendik ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye yüzyılını mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozacak, bütün engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla Rabbim hepinizi esirgesin diyor.