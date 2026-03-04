Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anıtı başında dua etti.

Programa Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları da katıldı.

Erdoğan, iftar yemeğinin ardından komutanlık personeline hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iftarı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli askerlerle yaptı.

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimizle bir araya geldiği iftarın ardından kahramanlarımıza hitaben bir konuşma yaptı.