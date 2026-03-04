CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Mehmetçiklerle iftarda buluştu: 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in anıtında dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Mehmetçiklerle iftarda bir araya geldi. Programda askerlere hitap eden Erdoğan, 15 Temmuz’da darbecilere geçit vermeyen şehit Ömer Halisdemir’in mübarek kanının bulunduğu anıtta şehitlerimiz için dua etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iftarı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli askerlerle yaptı.
  • Erdoğan, iftar yemeğinin ardından komutanlık personeline hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
  • Programa Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları da katıldı.
  • Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anıtı başında dua etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iftarı Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerle yaptı.

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimizle bir araya geldiği iftarın ardından kahramanlarımıza hitaben bir konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hainlere geçit vermeyen kahraman şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykelinin ve mübarek kanının bulunduğu anıtta şehitlerimiz için dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı iftara Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve MSB Bakan Yardımcıları da katıldı.

