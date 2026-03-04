Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iftarı Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerle yaptı.
Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimizle bir araya geldiği iftarın ardından kahramanlarımıza hitaben bir konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hainlere geçit vermeyen kahraman şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykelinin ve mübarek kanının bulunduğu anıtta şehitlerimiz için dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı iftara Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve MSB Bakan Yardımcıları da katıldı.