Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti: 6 yıl hapis cezası aldı
Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe şiddet gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Kızının vücudundaki morlukları fark eden babanın şikayeti sonrası tutuklanan sanık eziyet suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hızlı Özet Göster
- Antalya'da 1 yaşındaki kızına şiddet uygulayan Fas uyruklu İmane Moti, 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Baba Osman Vesek, kızının vücudundaki morlukları fark edince eve gizli kamera yerleştirmiş ve eşinin çocuğa şiddet uyguladığını tespit etmişti.
- Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık İmane Moti'ye herhangi bir indirim uygulamadı.
- Baba Osman Vesek, çocuğuna yönelik öldürme kastı olduğunu düşündüğünü belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.
- Avukat Onur Can Eroğlu, mahkemenin şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair rapor almadığını ve üst sınırdan ceza vermediğini söyledi.
Antalya'da 1 yaşındaki kızına eşinin şiddet uyguladığını gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkaran Osman Vesek'in şikayeti sonrası tutuklanan İmane Moti (25), 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ŞİDDETİ GİZLİ KAMERA İLE DEŞİFRE ETTİ
2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile evlenen Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kız çocuğu dünyaya geldi. Küçük kızının vücudundaki morlukları fark eden baba, durumu eşine sordu. Anne ise çocuğun yürümeye yeni başladığını ve bu nedenle sık sık düşerek morardığını söyledi. Ancak hem çevresinden gelen uyarılar hem de morlukların artması üzerine endişeleri büyüyen baba, gerçeği öğrenmek için eve gizli kamera yerleştirdi.
EŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Görüntüleri izleyen Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Osman Vesek, elindeki görüntüler ile eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI
Tutuklu sanık İmane Moti, 'Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlarından 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İmane Moti'nin 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.
"ÖLDÜRÜLME KASTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Duruşmanın ardından konuşan Osman Vesek, "Olayı gerçekleştiren şahıs, cezasını aldı ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan olaylar, çocuğa karşı işlenen suçlar ortada. Eğer adalet nezdinde cezası buysa, biz takdiri Türk adaletine bıraktık. Bazı taleplerimiz yine reddedildi. Bu konularda itirazlarımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum. Bunun da vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum" dedi.
"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Osman Vesek'in avukatı Onur Can Eroğlu, "Yargılama sonucunda sanık anne hakkında 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mahkeme, en başından beri araştırılmasını talep ettiğimiz bazı hususları araştırmadı. Bunların en önemlilerinden biri, sanığın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair alınması gereken rapordu. Ceza verirken üst sınırdan uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.