Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti: 6 yıl hapis cezası aldı

2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile evlenen Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kız çocuğu dünyaya geldi. Küçük kızının vücudundaki morlukları fark eden baba, durumu eşine sordu. Anne ise çocuğun yürümeye yeni başladığını ve bu nedenle sık sık düşerek morardığını söyledi. Ancak hem çevresinden gelen uyarılar hem de morlukların artması üzerine endişeleri büyüyen baba, gerçeği öğrenmek için eve gizli kamera yerleştirdi.

1 yaşındaki bebeğine uygulanan şiddeti baba deşifre etti.

"ÖLDÜRÜLME KASTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmanın ardından konuşan Osman Vesek, "Olayı gerçekleştiren şahıs, cezasını aldı ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan olaylar, çocuğa karşı işlenen suçlar ortada. Eğer adalet nezdinde cezası buysa, biz takdiri Türk adaletine bıraktık. Bazı taleplerimiz yine reddedildi. Bu konularda itirazlarımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum. Bunun da vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum" dedi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Osman Vesek'in avukatı Onur Can Eroğlu, "Yargılama sonucunda sanık anne hakkında 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mahkeme, en başından beri araştırılmasını talep ettiğimiz bazı hususları araştırmadı. Bunların en önemlilerinden biri, sanığın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair alınması gereken rapordu. Ceza verirken üst sınırdan uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.