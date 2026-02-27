Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum görev süresini iki ay daha uzattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresi iki ay daha uzatıldı.

Mardin'de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.