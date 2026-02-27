CANLI YAYIN
Ahmet Türk görevden uzaklaştırılmıştı: Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum görev süresi 2 ay daha uzatıldı

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetiminin, ilgili mevzuat çerçevesinde görevine devam edeceği bildirildi.

  • İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum görev süresini iki ay daha uzattı.
  • Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2024'te görevden alınmıştı.
  • Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atanmıştı.
  • Kayyum görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 itibarıyla yeniden değerlendirilerek uzatıldı.
  • Görevlendirme süreci, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresi iki ay daha uzatıldı.

Mardin'de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

Ahmet Türk (AA, Takvim.com.tr ARŞİV)

KAYYUMUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI
İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

