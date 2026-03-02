CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatıyla iftar programında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Programda Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle mübarek bir akşamda, böylesine güzel bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Gönüllerimizi bu bereket sofrasında bir araya getiren partimizin genel sekreterliğine teşekkür ediyor, davetimize icabet eden siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti olarak manevi duyguların doruk noktasına çıktığı; sevginin, muhabbetin, yardımlaşmanın, dayanışmanın daha bir anlam kazandığı Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmenin çabasındayız. Genel merkez birimlerimiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız.

Yurt içindeki vatandaşlarımızla iftarın ve sahurun bereketini paylaşırken yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı da ihmal etmiyoruz.

Halep'ten Saraybosna'ya, Varna'dan Prizren'e kadar kalbimizin birlikte attığı kardeşlerimizin olduğu her yerde Ramazan coşkusunu birlikte paylaşıyoruz.

Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmaya gayret ediyor.

'Gönülden Gönüle' projesiyle geçen Ramazan'da 150 bin haneye ve 500 bin vatandaşımıza ulaşan teşkilatımızın hizmetleri takdire şayandır.



Ümmetin kalbinde kapanmayan bir yara olan Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimizi son derece çetin şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sudan'da dökülen kardeş kanı hepimizin yüreğini dağlıyor. Lübnan'da huzur ortamı henüz tesis edilemedi.



Bölgemiz sorunlarla ve ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. İran'a uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleşti. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların tüm yükünü masum çocuklar çekiyor. Büyük üzüntü duyuyoruz.



Kendimiz için istediğimizi komşularımız için de isteriz.