Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Başkan Erdoğan, Katar'da yaşanan saldırılar nedeniyle Emir Al Sani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın ayrıca Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldığı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Liderlerin ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve mevcut durumu ele aldığı bildirildi.