ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney öldü Trump duyurdu: İranlı liderlerle görüşeceğim

"DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR"

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

İRAN HALKINA "ÜLKENİZİ GERİ ALIN" ÇAĞRISI YAPTI

İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.