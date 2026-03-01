Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Bölge hava trafiği yeniden düzenlendi

İran'da yaşanan gelişmelerin ardından Orta Doğu bölgesindeki hava sahaları ve uçuş trafiğinde önemli düzenlemelere gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgedeki hava sahası kullanımına ilişkin güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık ve kısıtlamaların uygulandığı bildirildi. Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmezken, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında ise hava yolu düzenlemelerinin devreye alındığı belirtildi.

İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nın kısıtlı operasyonla hizmet verdiği, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının ise kapalı olduğu aktarılan açıklamada, Suriye'de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarının operasyonel durumunun yayımlanan NOTAM'lar doğrultusunda değişkenlik gösterdiği kaydedildi.

Bölgedeki hava trafik akışının ağırlıklı olarak Suudi Arabistan–Mısır–Türkiye–GKRY hattı üzerinden, kısmen ise Azerbaycan'ın kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlendiği ancak hava trafik hizmetlerinin emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel hava sahası kapanmaları nedeniyle toplam 15 uçuşun alternatif meydanlara yönlendirildiği, bunlardan 9'unun İstanbul Havalimanı'na divert ettiği bildirildi.

İran hava sahasındaki kısıtlamalardan etkilenen Türk tescilli hava araçlarına da değinilen açıklamada, Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait iki uçağın yerde bulunduğu, Türk taşıyıcıların seferlerinde ise mevcut kısıtlamalar doğrultusunda rota değişiklikleri uygulandığı belirtildi.

Bakanlık, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve hava sahası ile havalimanı operasyonlarında yaşanabilecek değişikliklere karşı ilgili birimlerin koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.