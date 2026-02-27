CHP'ye kentsel dönüşüm protestosu: Tarsus Belediyesi 5 yıldır çivi çakmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır hayata geçirilemeyen İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mağdur olan vatandaşlar, CHP'li belediyeyi protesto etti. Belediye iştiraki TESKİ ile mahalle sakinleri arasındaki sözleşme, 2021 Mart ayında imzalandı. Yaklaşık 600 konutu kapsayan bölgede 3 bine yakın vatandaşa konutların 36 ay içinde yapılıp teslim edileceği bildirilmişti ancak CHP'li belediye bir çivi bile çakmadı.

CHP'li Tarsus Belediyesinde Kentsel Dönüşüm vatandaşı çileden çıkardı

İHTARNAME SAVAŞI

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre planlanan inşaat sahası önünde bir araya gelen hak sahipleri, CHP'li yetkilileri protesto etti. Hak sapihleri notere giderek belediyenin ihtarnamesine cevap olarak karşı ihtarname çekti ve bir an önce haklarını talep etti. Sonu gelmeyen krize ilişkin mağdur gruptan yapılan açıklamada, "Bu adımla, onların zorla imzalatmak istedikleri yeni sözleşmeleri kabul etmediğimizi iletmiş olduk. Ayrıca zamlı metrekare fiyatlarını ödeyemeyeceğimizi anlattık. Hatta elimizdeki 2021 yılına ait sözleşmelerinin geçerli olduğunu noter yazımızda bir kez daha onlara hatırlattık. İsmetpaşa Mahallesi, İsmetpaşalıların olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.