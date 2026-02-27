CHP'ye kentsel dönüşüm protestosu: Tarsus Belediyesi 5 yıldır çivi çakmadı
Tarsus’taki İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutların 36 ayda teslim edileceği vaadi tutulmadı, yaklaşık 3 bin kişi mağdur oldu. CHP’li belediyenin yeni sözleşmeyle vatandaşları daha yüksek metrekare fiyatları üzerinden borçlandırmaya çalıştı. Hak sahipleri noter aracılığıyla karşı ihtarname çekerek eski sözleşmenin geçerli olduğunu duyurdu ve projeye tepki gösterdi.
Hızlı Özet Göster
- Mersin'in Tarsus ilçesinde CHP'li belediye tarafından 2021 Mart ayında başlatılan İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yaklaşık 600 konut ve 3 bin vatandaş mağdur oldu.
- TESKİ ile mahalle sakinleri arasında imzalanan sözleşmede konutların 36 ay içinde teslim edileceği belirtilmesine rağmen Başkan Ali Boltaç yönetimindeki belediye inşaata başlamadı.
- CHP'li belediye proje giderlerini karşılamak için yeni sözleşme hazırlayarak vatandaşları daha yüksek metrekare fiyatlarıyla borçlandırmaya çalıştı.
- Hak sahipleri planlanan inşaat sahası önünde CHP'li yetkilileri protesto etti ve belediyenin ihtarnamesine karşı noterde karşı ihtarname çekti.
- Mağdur grup yaptığı açıklamada yeni sözleşmeleri ve zamlı metrekare fiyatlarını kabul etmediklerini, 2021 yılındaki sözleşmenin geçerli olduğunu bildirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır hayata geçirilemeyen İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mağdur olan vatandaşlar, CHP'li belediyeyi protesto etti. Belediye iştiraki TESKİ ile mahalle sakinleri arasındaki sözleşme, 2021 Mart ayında imzalandı. Yaklaşık 600 konutu kapsayan bölgede 3 bine yakın vatandaşa konutların 36 ay içinde yapılıp teslim edileceği bildirilmişti ancak CHP'li belediye bir çivi bile çakmadı.
Başkan Ali Boltaç yönetimindeki CHP'li belediyenin, proje giderlerini karşılayabilmek yeni bir sözleşme hazırladığı, yeni birim metrekare fiyatı üzerinden vatandaşları daha yüksek meblağlarla borçlandırmaya çalıştığı kaydedildi.
İHTARNAME SAVAŞI
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre planlanan inşaat sahası önünde bir araya gelen hak sahipleri, CHP'li yetkilileri protesto etti. Hak sapihleri notere giderek belediyenin ihtarnamesine cevap olarak karşı ihtarname çekti ve bir an önce haklarını talep etti. Sonu gelmeyen krize ilişkin mağdur gruptan yapılan açıklamada, "Bu adımla, onların zorla imzalatmak istedikleri yeni sözleşmeleri kabul etmediğimizi iletmiş olduk. Ayrıca zamlı metrekare fiyatlarını ödeyemeyeceğimizi anlattık. Hatta elimizdeki 2021 yılına ait sözleşmelerinin geçerli olduğunu noter yazımızda bir kez daha onlara hatırlattık. İsmetpaşa Mahallesi, İsmetpaşalıların olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.