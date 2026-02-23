Tarsus'ta kentsel dönüşüm zulmü: CHP'li belediye 5 yıldır çivi çakmadı 3 bin kişi mağdur oldu

CHP'li Tarsus Belediyesinde Kentsel Dönüşüm vatandaşı çileden çıkardı

YENİ PROTESTO HAZIRLIĞI

Belediyeye güvenerek bu projeye girdiklerini ancak belediyenin kasasında tek bir kuruş bile olmadığını savunan hak sahipleri, ağır bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım talep ediyor. Öte yandan bu süreçte hem CİMER'e hem de belediyeye çok sayıda şikâyet ve dilekçenin de iletildiği aktarıldı. Mağdur vatandaşlar, bu hafta içerisinde bölgede yeni bir protesto gösterisine hazırlanıyor.