Terörsüz Türkiye raporunda 2. tur: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti

Türkiye Yüzyılı'na Terörsüz Türkiye damgası vuruluyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla şekillenen tarihi rapor sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

Numan Kurtulmuş, dün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ardından Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş en son DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugünkü durakları ise AK Parti ile Yeni Yol Partisi oldu.

"TERÖR MESELESİ GÜNDEMDEN KALDIRILACAK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş "Terör meselesi gündemden kaldırılacak. Bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekiyorsa, o adımlar atılacaktır"dedi.

DİĞER DURAK YENİ YOL PARTİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisinin TBMM Grubunu ziyaret etti.

Yeni Yol Partisinin TBMM grubunda, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına verdiği katkılar için Yeni Yol Partisine teşekkür etti.

Komisyonun raporunu tamamlamasıyla sürecin belli bir noktaya taşındığını belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur." diye konuştu.

Örgütün kendini feshetmesi ve silahların bırakılması sürecinin "kritik nokta" olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu nokta gerçekten hem bütün tarafların beklentilerini karşılayacak hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır. Böylece zaten fiili varlığını sona erdirmiş örgütün silahlarını da bırakmasıyla birlikte artık silahlı mücadele devri tamamen geride kalacak ve bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekiyorsa o adımlar atılacaktır." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de komisyonun başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti.

Ekmen, raporun komisyonda mutabakatla onaylanmasının önemine değinerek, böyle bir dönemde ortak bir çalışmanın bu şekilde neticelendirilmesinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mehmet Emin Ekmen, görüşmede, Yeni Yol Partisini oluşturan partilerin genel başkanları Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bundan sonraki sürece ilişkin önerilerini de Kurtulmuş'la paylaştıklarını söyledi.

Ekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır. Hiçbir yasama faaliyetine gerek kalmadan idarenin, yürütmenin tek taraflı atması gereken adımlar var. Yine bu sürecin bir an önce bir yasal çerçeveye ve bir hukuki zemine kavuşması için Meclis Genel Kurulunun bir yasama faaliyetine ihtiyacı var. Bunların da bekletilmeden bir an önce hayata geçirilmesinin hayırlı olacağını ifade ettik."