TBMM'de "rapor" turu: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun tamamlanması üzerine siyasi partilere teşekkür ziyaretlerine başladı.

KURTULMUŞ'TAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Bu kapsamda Kurtulmuş, bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaret, raporun hazırlanmasında partilerin gösterdiği katkı ve uzlaşıya vurgu yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Görüşmede, terörün tamamen ortadan kaldırılması ve kalıcı barış ortamının sağlanması hedefiyle yürütülen sürecin bundan sonraki aşamaları ele alınacak.

Kurtulmuş'un diğer siyasi partilerin Meclis gruplarını da ziyaret etmesi bekleniyor.