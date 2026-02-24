Maarifin Kalbinde Ramazan: Öğrenciler davul çalıp mani okudu koridorlar hilal ve yıldız figürleriyle süslendi

Birçok okulda kurulan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahneleri, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin ilahiler seslendirdiği konserler ve sema gösterileri gibi sanatsal performanslar da projenin zenginliğine katkıda bulundu.

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA DEĞERLERİ ÖN PLANDA Ramazan'ın temelini oluşturan yardımlaşma ve empati duygusu, etkinliklerin merkezinde yer aldı. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için "Ramazan Kolileri" hazırlayarak sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

Okullarda kurulan sembolik iftar sofraları ve pide fırınları, paylaşmanın ve bir arada olmanın önemini vurguladı. Bu faaliyetler sayesinde öğrenciler, Ramazan'ın sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma ve iyilik ayı olduğunu öğrendi.

OKUL KORİDORLARI RAMAZAN SOKAĞINA DÖNÜŞTÜ Proje kapsamında okulların fiziki mekanları da Ramazan ruhuna uygun olarak süslendi. Öğrenciler ve öğretmenler el birliğiyle okul koridorlarını, sınıfları ve panoları rengarenk fenerler, hilal ve yıldız figürleri, "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan"yazılarıyla donattı.