Maarifin Kalbinde Ramazan: Öğrenciler davul çalıp mani okudu koridorlar hilal ve yıldız figürleriyle süslendi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki okullarda Ramazan ayı büyük bir heyecan ve geleneksel motiflerle kutlanıyor. Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve kurdukları Ramazan sokakları ile kadim gelenekleri geleceğe taşıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelindeki okullar, manevi ve kültürel bir coşkuya sahne oldu.Okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" rüzgarı
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler, anaokulundan liseye kadar her yaştan öğrenciyi bir araya getirerek unutulmaz anlara imza attı.
Proje kapsamında okullar, Ramazan'ın birleştirici ruhunu, paylaşma ve dayanışma kültürünü öğrencilere uygulamalı olarak yaşatmayı hedefledi.
GELENEKSEL SANATLAR VE KÜLTÜREL MİRAS CANLANDI
Etkinliklerin en dikkat çekici yönlerinden biri, Ramazan ayıyla özdeşleşen kültürel mirasın yeniden canlandırılması oldu.İstanbul'da Ramazan ışıltısı: Okullar ve tarihi yapılar ışıl ışıl
Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek Ramazan davulcularını canlandırdı, maniler söyledi.
Birçok okulda kurulan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahneleri, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin ilahiler seslendirdiği konserler ve sema gösterileri gibi sanatsal performanslar da projenin zenginliğine katkıda bulundu.
PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA DEĞERLERİ ÖN PLANDA
Ramazan'ın temelini oluşturan yardımlaşma ve empati duygusu, etkinliklerin merkezinde yer aldı. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için "Ramazan Kolileri" hazırlayarak sosyal sorumluluk bilinci kazandı.
Okullarda kurulan sembolik iftar sofraları ve pide fırınları, paylaşmanın ve bir arada olmanın önemini vurguladı. Bu faaliyetler sayesinde öğrenciler, Ramazan'ın sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma ve iyilik ayı olduğunu öğrendi.
OKUL KORİDORLARI RAMAZAN SOKAĞINA DÖNÜŞTÜ
Proje kapsamında okulların fiziki mekanları da Ramazan ruhuna uygun olarak süslendi. Öğrenciler ve öğretmenler el birliğiyle okul koridorlarını, sınıfları ve panoları rengarenk fenerler, hilal ve yıldız figürleri, "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan"yazılarıyla donattı.
"Ramazan Sokağı"konseptiyle düzenlenen koridorlarda, Ramazan'a özgü kavramların (Sahur, İftar, Teravih, Fitre vb.) anlatıldığı panolar ve öğrencilerin yaptığı el işi ürünler sergilendi. Bu görsel şölen, öğrencilerin Ramazan ayını daha coşkulu ve heyecanla karşılamasını sağladı.
HER YAŞTAN ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİN MERKEZİNDE
"Maarifin Kalbinde Ramazan" projesi, en küçüğünden en büyüğüne tüm öğrencileri kucakladı. Anaokulu öğrencileri Ramazan temalı boyamalar ve el işi faaliyetleri yaparken, ilkokul öğrencileri maniler öğrendi ve dramalar sahneledi.
Ortaokul ve lise öğrencileri ise daha kapsamlı organizasyonlar olan konserler, tiyatrolar ve yardım kampanyalarında aktif rol aldı.
Karlı bir köy okulundan büyük şehirlerdeki modern kampüslere kadar projenin ülke geneline yayılması, eğitimin her alanında milli ve manevi değerlere verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Ramazan genelgesinin ardından İstanbul Valiliği de dev bir adım attı.
Kent genelindeki okullar ve tarihi binalar, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak şekilde süslenip ışıklandırıldı.